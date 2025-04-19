Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Bilecik'te Tır Çarpışması: 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te arızalanarak emniyet şeridine park eden tıra başka bir tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te 2 tırın çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te arıza yaparak yolun sağ tarafındaki emniyet şeridine park eden tıra başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 34 MSY 032 plakalı tır sürücüsü Ercan Eroğlu, aracın bir anda arızalanması üzerine yolun sağ tarafındaki emniyet şeridine park etti. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki İsmail Çalışır idaresindeki 07 BNE 543 plakalı tır arkadan çarptı. Yaşanan kaza tırlardan biri şarampole devrilirken, sürücüler ve araçların birinde yolcu olarak bulunan Muhammed Acar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.