Bilecik'te 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle programların ilk adresi şehir mezarlığında bulunan şehitlikte oldu. Şehit aileleri, gaziler, il protokolü, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı program saygı duruşu ve askerlerin saygı atışıyla başlarken, ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve berberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etmesiyle son buldu.

Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Program kapsamında öğle namazı öncesi tarihi Şeyh Edebali yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhangazi Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum müdürleri katıldı.

"Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım program sonrası yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Orhangazi Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu ve teşkilat mensuplarımızla birlikte aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ettik. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Rabbim, tüm şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Öte yandan Mevlid-i Şerif sonrasında protokol üyeleri Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etmesinin ardından cami cemaati ve vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı