Bilecik'te şehitler için dua, emekli polis ve ailelerine vefa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için dua edilerek, emekli polisler ve aileleri ziyaret edildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Osmaneli Şehir Mezarlığı ziyaret edilerek aziz şehitler için dua edildi. Program kapsamında ayrıca ilçede yaşayan ve uzun yıllar polis teşkilatında görev yapmış üç emekli polis ile ailelerine ziyaret gerçekleştirilerek hal ve hatırları soruldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, aziz şehitlerin rahmetle, kahraman gazilerin ise minnet ve şükranla anıldığını belirtti. - BİLECİK

