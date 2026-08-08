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Özel Gençlerin El Emeği Eserleri Beğeni Topladı

Özel Gençlerin El Emeği Eserleri Beğeni Topladı
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Bilecik’te özel ihtiyaçlı gençlerin el emeği ile hazırladıkları eserler beğeni topladı.

Bilecik'te özel ihtiyaçlı gençlerin el emeği ile hazırladıkları eserler beğeni topladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek özel ihtiyaçlı gençlerle bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen programda İl Müdürü Nejat İlhan, hizmet alan özel ihtiyaçlı gençlerin el emeğiyle hazırladığı takı ve tabloları inceledi. Atölye çalışmalarına da eşlik eden İlhan, gençlerle sohbet ederek ortaya koydukları ürünler hakkında bilgi aldı. Gençlerin üretkenliğini ve emeğini takdir eden İlhan, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Gençlerimizin azmi, üretkenliği ve ortaya koydukları birbirinden değerli çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Her zaman onların yanında olmaya, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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