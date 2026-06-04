İl Müdürü İlhan'dan Gündüz Bakım Merkezine bayram sonrası denetim

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bayram sonrasında İl Müdürlüğüne bağlı Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Ziyarette İl Müdürü İlhan, özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelerek onların hazırladığı çalışmaları inceledi, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Merkezde sunulan hizmetlerin işleyişi ve hizmet kalitesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerde, özel ihtiyaçlı bireylere sunulan hizmetlerin önemi vurgulanırken, bu alandaki çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İl Müdürü İlhan, yapılan hizmetlerin toplumun her kesiminin desteğiyle daha etkili hale geleceğini belirterek; "Kurumu yerinde inceleyerek hem yürütülen çalışmaları gördük hem de hizmet kalitesini değerlendirdik. Özel ihtiyaçlı bireylerimize yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı