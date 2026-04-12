Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kaymakam Abdüssamed Kılıç başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, yaz mevsimi öncesi orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale planlamaları ele alındı. Risklerin en aza indirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi ve gerekli kararlar alındı. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi için hazırlıkların artırılacağı ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Doğamızı korumak, geleceğimizi güvence altına almak için tüm kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışmalarına devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Haberler.com
500

Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!