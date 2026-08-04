Haberler

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanını taraftara açık gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar antrenmanda takımlarına büyük destek gösterdi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Sturm Graz'ı ağırlayacak ve hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı.
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımın idmanını yerinde izledi.
  • Binin üzerinde taraftar, son antrenmanda meşale yakıp tezahüratlarla takıma destek verdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM İDMANI YERİNDE TAKİP ETTİ 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi. Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı. İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı. Antrenmanın bir bölümünü yeride takip eden taraftarlar, meşaleler yakıp oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay

Ünlü gazetecinin Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti

Yine Türk gemisi, yine korku dolu anlar
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı

İsrail'in en yakın müttefiklerinden birine aitti! Sulara gömüldü
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

Milyonluk para trafiğini bakın nasıl savundu! Dudak uçuklatan tutar
Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

4 yaşındaki çocuk, korkunç şekilde can verdi
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: Bir yenge gider, bir yenge gelir

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın sevgilisi 'Zebani Efe'den olay sözler
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor