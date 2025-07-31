Bilecik'te Orman Yangınlarının Ardından Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde çıkan ve beş gün süren orman yangınlarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarına devam ediyor.

Yangının başladığı andan itibaren İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın çağrısıyla tüm teknik personel sahaya yönlendirilerek hızlıca müdahalede bulundu. Yangın süresince 60 teknik personel, tahliye ve zarar tespit çalışmalarında aktif görev aldı. Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde toplam bin 490 büyükbaş ve 2 bin 780 küçükbaş hayvan, yangından etkilenmeden güvenli alanlara taşındı. Teknik ekipler, üreticilerle birebir görüşerek zarar tespit çalışmalarını sahada titizlikle sürdürüyor. Yangından zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyaları kapsamında bölgeye; 6 büyükbaş, 57 küçükbaş hayvan, 11 ton kesif yem, 5 bin 70 saman balyası, 10 yemlik, 3 adet 300 metrekarelik ve 1 adet 100 metrekarelik hayvan çadırı, 2 süt sağım makinesi ve 1 jeneratör gönderildi. Ayrıca toplam 5 bin 525 kişilik yiyecek desteği sağlandı. - BİLECİK