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Bilecik'te okul güvenliği toplantısına 80 il valisi ve 81 il emniyet müdürü katıldı

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Bilecik'te okul güvenliği toplantısına 80 il valisi ve 81 il emniyet müdürü katıldı
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Bilecik'te yeni eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında VKS'de yapıldı. Toplantıya 80 il valisi ve 81 il emniyet müdürü katıldı; okul çevresi tedbirleri ele alındı.

Bilecik'te yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulların güvenliği için önemli bir toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 'Okul Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra 80 ilin valileri, 81 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri katıldı. Bilecik'ten toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar da yer aldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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