Osmaneli'nde 7 okulun öğretmenler odasına klima desteği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda 7 okulun öğretmenler odasına klima desteği sağlandı.

Osmaneli ilçesinde eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Osmaneli Kaymakamlığı tarafından öğretmenlerden gelen talepler değerlendirildi. Yapılan çalışma kapsamında ilçede bulunan 7 okulun öğretmenler odalarına klima temin edilerek kullanımına sunuldu. Eğitimcilerin daha sağlıklı, konforlu ve verimli bir çalışma ortamında görev yapabilmelerini amaçlayan destek kapsamında Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi, Osmaneli İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hisarcık Beşevler İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğretmenler odalarına klima kurulumu gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin daha iyi koşullarda görev yapabilmeleri için eğitim kurumlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını iyileştirmeye yönelik her adımın eğitim kalitesine de olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Eğitim camiamızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı