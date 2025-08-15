Bilecik'te Muhtarlar Toplandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in başkanlığında, Söğüt ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçedeki köy ve mahallelerin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konular detaylı şekilde ele alınırken, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimatlar verildi. Vali Sözer, muhtarlarla sürdürülen güçlü iş birliğinin ve ortak aklın, hizmetlerin daha verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Yerel yönetim temsilcileri ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının, bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması adına önemli bir adım olduğu bildirildi. - BİLECİK