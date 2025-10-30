Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Hisarcık Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Alper Zorlu hayatını kaybetti. Kazanın, ihbarın alındığı zamandan 4-5 saat önce gerçekleştiği tahmin ediliyor.
(BİLECİK) - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Alper Zorlu (22) idaresindeki 34 KVE 728 plakalı motosiklet, İznik istikametine seyir halindeyken Beşevler mevkisinde kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemelerde kazanın, ihbarın alınmasından yaklaşık 4-5 saat önce meydana geldiğinin tahmin edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel