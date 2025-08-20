Bilecik'te KYK Yurt İnşaatı İncelemesi

Bilecik'te KYK Yurt İnşaatı İncelemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2 bin kişilik KYK yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Sözer, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte yapımı devam eden 2 bin kişilik KYK yurt inşaatında inceleme bulundu.

Vali Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte yapımı süren KYK yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Sözer, "Gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Yurt inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Bilecik'teki yükseköğrenim öğrencilerine sunulan barınma kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç

Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.