Bilecik'te Kreş İzleme Komisyonu Denetimi

Bilecik'te Kreş İzleme Komisyonu Denetimi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bozüyük'teki Özel Barış Çocuk Gündüz Bakımevi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında çocuklarla sohbet eden Türkoğlu, güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarının önemini vurguladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kreş İzleme Komisyonu ile birlikte Bozüyük İlçesi'nde hizmet veren Özel Barış Çocuk Gündüz Bakımevi'nde denetimde bulundu.

Gerçekleştirilen denetim çerçevesinde; kurumun fiziki şartları, eğitim ortamı, personel yapısı ve çocuklara sunulan hizmetler detaylı şekilde incelendi. Denetim sırasında çocuklarla da bir araya gelen İl Müdürü İlkay Türkoğlu, miniklerle sohbet ederek onların etkinliklerine katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Türkoğlu, bu tür ziyaretlerin kurumların gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Denetim, kurum yöneticileriyle yapılan değerlendirme toplantısıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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