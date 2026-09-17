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Bilecik’te köy ve mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı

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Bilecik’te köy ve mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde köy ve mahallelerin ihtiyaçları ile vatandaşların talepleri masaya yatırıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde köy ve mahallelerin ihtiyaçları ile vatandaşların talepleri masaya yatırıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri, encümen üyeleri ve ilçe muhtarları katıldı. Toplantıda ilçenin genel durumu değerlendirilirken, köy ve mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaşların talepleri ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik konular ele alındı. İlçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözümü için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi.

Kaymakam Onur Titiz, "Köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye önem veriyoruz. Muhtarlarımızla ve kurumlarımızla koordinasyon içerisinde ilçemizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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