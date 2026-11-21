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Bilecik'te koruma altında bulunan çocuklar fidanları toprakla buluşturdu.

Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, fidan dikimi talebini gönüllü olarak karşılayan hayırseverin desteğiyle düzenlendi. Çocuklar ve kurum personelinin katıldığı etkinlikte çam fidanları toprakla buluşturulurken, çocuklara ağaç dikmenin çevresel ve ekolojik önemi anlatıldı. Etkinlikle çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesi, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bugün diktikleri her fidanın gelecekte büyüyerek yeşermesi gibi çocuklarımızın da doğa sevgisiyle büyümesini istiyoruz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan hayırseverimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı