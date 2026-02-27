Haberler

Bilecik'te KOM personeli için iftar programı düzenlendi

Bilecik'te KOM personeli için iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube personeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube personeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Program, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde Programa İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Çağlar, iftarın ardından şubenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin yürüttüğü operasyonlar ve yürütülen önleyici çalışmalar programda değerlendirilirken, personelin motivasyonu ve koordinasyonun önemi vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu