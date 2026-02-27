Bilecik'te KOM personeli için iftar programı düzenlendi

Bilecik'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube personeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Program, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde Programa İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Çağlar, iftarın ardından şubenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin yürüttüğü operasyonlar ve yürütülen önleyici çalışmalar programda değerlendirilirken, personelin motivasyonu ve koordinasyonun önemi vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı