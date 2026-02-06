Bilecik'te Kıbrıs Gazisi Fahri Karatay'a vefa

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Kıbrıs Gazisi Fahri Karatay ile bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Kıbrıs Gazisi Fahri Karatay ile buluştu. Buluşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi. Gerçekleştirilen görüşmede, geçmişten günümüze uzanan hatıralar paylaşıldı. Gazilerin ülke için verdiği fedakarlıkların önemine dikkat çekildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bu kıymetli buluşmada, gazimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha ifade ettik. Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi. - BİLECİK