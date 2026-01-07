Haberler

Bilecik'te mülki idare amirleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında mülki idare amirleri ve kaymakamların katılımıyla kamu hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonu üzerine değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali, vatandaş odaklı hizmetin önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında mülki idare amirlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve sahadaki uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantı süresince ilçelerde yürütülen faaliyetler hakkında kaymakamlardan bilgi alan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Sözer, "Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Mülki idare amirlerimizin sahadaki gözlemleri ve koordinasyonu, kamu hizmetlerinin kalitesine doğrudan katkı sunmaktadır. İlçelerimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulmasının kamu yönetimindeki önemini bir kez daha değerlendirdik" dedi.

Değerlendirme toplantısı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
