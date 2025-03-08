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Bilecik'te Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Bilecik'te Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Bilecik İl Halk Kütüphanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Ailede Kadının Önemi' konulu söyleşi ve ahşap hediyelik yapım atölyesi düzenlendi. Katılımcılar, kadın temalı kitap sergisini de gezerek bilgilendirici etkinliklere katıldılar.

Bilecik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Halk Kütüphanesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi'nde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğiyle, Yeşilay gönüllüleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Ailede Kadının Önemi' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından, Halk Kütüphanesi Ahşap Maker Atölyesi'nde Yeşilay gönüllüleri, Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi üyeleri ve vatandaşların katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Kadınlar, kendi ahşap hediyeliklerini yaparak hem keyifli vakit geçirdiler hem de el becerilerini geliştirdiler.

Etkinlikler kapsamında kütüphanede 'Kadın' temalı bir kitap sergisi de açıldı. Sergide, kadın yazarların eserleri ve kadın temalı kitaplar yer aldı. Etkinlikler, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kadınlar, hem bilgilendirici söyleşiyi dinlediler hem de el becerilerini kullanarak kendi hediyeliklerini yaptılar. Kütüphanede açılan kitap sergisi de katılımcılar tarafından beğeniyle gezildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan "Kadın; toplumun temel unsurudur. Kadın; annedir, emektir, devlettir, güvendir, dayanaktır, sevgi, şefkat ve hoşgörünün adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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