Gölpazarı'nda KADES farkındalık çalışmaları yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice ve Hüyük köylerinde, KADES (Kadın Destek Uygulaması) farkındalık çalışmaları yapıldı.

Gölpazarı'nda İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik KADES farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Küçükyenice ve Hüyük köylerinde yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde ekipler, vatandaşlara KADES uygulamasının kullanım alanlarını anlatarak uygulamaya nasıl ulaşılacağını adım adım gösterdi. Dileyen vatandaşlara uygulamanın telefonlarına yüklenmesi konusunda anında destek verildi ve bilgilendirici materyaller sahada dağıtıldı. Aynı kapsamda, ilçe kapalı pazar alanında da emniyet ekipleri tarafından kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yürütüldü. KADES uygulaması tanıtılarak kurulum desteği sağlandı, broşürler vatandaşlara ulaştırıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, farkındalığın artırılması ve hakların korunmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi. - BİLECİK