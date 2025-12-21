Haberler

Gölpazarı'nda KADES farkındalık çalışmaları yapıldı

Gölpazarı'nda KADES farkındalık çalışmaları yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde KADES (Kadın Destek Uygulaması) ile ilgili farkındalık çalışmaları yapıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri, vatandaşlara uygulamanın kullanım alanlarını anlatarak destek sağladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice ve Hüyük köylerinde, KADES (Kadın Destek Uygulaması) farkındalık çalışmaları yapıldı.

Gölpazarı'nda İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik KADES farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Küçükyenice ve Hüyük köylerinde yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde ekipler, vatandaşlara KADES uygulamasının kullanım alanlarını anlatarak uygulamaya nasıl ulaşılacağını adım adım gösterdi. Dileyen vatandaşlara uygulamanın telefonlarına yüklenmesi konusunda anında destek verildi ve bilgilendirici materyaller sahada dağıtıldı. Aynı kapsamda, ilçe kapalı pazar alanında da emniyet ekipleri tarafından kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yürütüldü. KADES uygulaması tanıtılarak kurulum desteği sağlandı, broşürler vatandaşlara ulaştırıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, farkındalığın artırılması ve hakların korunmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
title