Bilecik'te jandarma, yolcu taşıyan araç ve sürücülerini eş zamanlı denetledi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı trafik ekipleri yolcu taşıyan araç ve sürücülerine denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi kapsamında yolcu taşıyan araç ve sürücülerine denetim gerçekleştirdi. Bilecik merkez ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde birçok yolcu taşıyan araç ve sürücülerine gerekli denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı