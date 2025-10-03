Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında "İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Asayiş, trafik ve okul güvenliği başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güvenliğini ilgilendiren konuların ele alındığı toplantıda, kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile önleyici faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şeyin üzerindedir" dedi. - BİLECİK