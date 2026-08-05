Bilecik'te ihtiyaç sahiplerine yönelik saha çalışması

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, ihtiyaç sahipleri için saha çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, 'Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli' kapsamında il genelinde saha çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, yaşadıkları çevrede kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla buluşturulması amacıyla Osmangazi ve İsmetpaşa mahalle muhtarları ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ziyaret edildi. Görüşmelerde, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ulaşılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmayı ve sosyal hizmetlerden etkin şekilde yararlanmalarını amaçlıyoruz. Muhtarlarımız ve sağlık çalışanlarımızla yürüttüğümüz iş birliği, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmamıza katkı sağlıyor. Sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı