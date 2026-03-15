Bilecik'te huzurevi hizmetleri masaya yatırıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, huzurevinde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Müdür Yardımcıları Rahim Duman ve Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek de katıldı. Görüşmede huzurevinde yürütülen çalışmalar, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar ve huzurevi vatandaşlarına sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi konuları ele alındı. Toplantı, huzurevi hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi ve yaşlıların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacıyla düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Amacımız, huzurevimizdeki kıymetli büyüklerimize en kaliteli ve etkili hizmeti sunmaya devam etmektir" dedi. - BİLECİK

