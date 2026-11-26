Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, güvenlik ve okul çevresi tedbirleri masaya yatırıldı.

Asayiş ve trafik uygulamalarının değerlendirildiği 'Haftalık Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve telekonferans yöntemiyle İlçe Emniyet Müdürleri ve Amirlerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde yürütülen denetim ve uygulamalar ele alındı. Toplantıda ayrıca okul çevrelerinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri, okul servis araçlarına yönelik denetimler, personelin motivasyonunun desteklenmesi ve çalışma verimliliğinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıda, Bilecik'in huzur ve güvenliğinin sağlanması, çocukların güvenli eğitim ortamlarında bulunması ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı