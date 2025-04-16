Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Fidan Gül'ün kapısını polislere açan Miniç: Destek için oradaydım

Gözaltı için gelen polislere kapıyı açan isim kendini böyle savundu
Şoke eden olay! Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Süper Lig'in eski yıldızı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Bilecik'te Hac Hazırlık Semineri Başladı

Bilecik'te Hac Hazırlık Semineri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hac Hazırlık Semineri, hacı adaylarına manevi ve fiziksel olarak hazırlanmaları için eğitim veriyor. Seminerin açılışında İl Müftüsü Ahmet Dilek, hacın manevi derinliğine dikkat çekti.

Bilecik'ten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ve acenteler aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Hac Hazırlık Semineri başladı.

İki gün sürecek programın açılışı, Kayıboyu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Seminerin ilk dersinde, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, hac ibadetinin manevi derinliğini ve bu yolculuğun önemini vurguladı. Müftü Dilek, konuşmasında, "Bu yıl milyarlarca mümin arasından seçildiniz. Rabbimiz sizi bu kutsal yolculuğa davet etti. Hac, sıradan bir yolculuk değil; Rahman'a doğru bir yürüyüştür. Bu yol, sabır ve teslimiyet ister. Hac; affın, arınmanın ve yeniden doğuşun adıdır" ifadelerine yer verdi.

Hacı adaylarına, hac süresince manevi hazırlıklarını sürdürmeleri tavsiye edilirken, seminer kapsamında ibadetin zorluklarına karşı dayanıklılık, sabır ve samimiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Programın ikinci gününde ise ibadetlerin pratik uygulamaları üzerine interaktif eğitimler verilecek. Müftülük yetkilileri, seminerin, hacı adaylarının kutsal yolculuğa manevi ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Hacı adayları, seminer sonunda topluca dua ederek hazırlıklarını tamamlayacak. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.