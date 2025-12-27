Bilecik'te güneş enerjisiyle sulama sistemi kuruldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde güneş enerjisiyle sulama sistemi kuruldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ve Muhtarlık iş birliğiyle hayata geçirilen tarımsal sulama amaçlı "Güneş Enerji Sistemi"(GES) projesi yerinde incelendi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, proje kapsamında kurulan sistemi sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında, kaynak sularının açık biriktirme havuzunda toplanarak Avdan Göleti'ne basılmasını sağlamak amacıyla araziye 30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi kuruldu. Kurulan sistemle 15 kW'lık su pompasının enerji ihtiyacı karşılanırken, toplanan suyun Avdan Göleti'ne kesintisiz şekilde deşarjı sağlandı. Uygulama sayesinde tarımsal sulamada enerji maliyetleri düşürülürken, suyun daha verimli kullanılmasıyla üretimde süreklilik hedeflendi. Projenin, bölgedeki çiftçilere önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi ile su pompasının enerji ihtiyacı karşılanmış, toplanan suyun Avdan Göleti'ne kesintisiz şekilde aktarılması sağlanmıştır. Bu çalışma ile tarımsal sulamada verimlilik artırılmıştır. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyoruz" dedi. - BİLECİK