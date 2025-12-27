Haberler

Bilecik'te güneş enerjisiyle sulama sistemi kuruldu

Bilecik'te güneş enerjisiyle sulama sistemi kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Avdan Köyü'nde Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi hayata geçirildi. Proje ile tarımsal sulamada enerji maliyetleri düşürülerek su verimliliği artırılması hedefleniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde güneş enerjisiyle sulama sistemi kuruldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ve Muhtarlık iş birliğiyle hayata geçirilen tarımsal sulama amaçlı "Güneş Enerji Sistemi"(GES) projesi yerinde incelendi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, proje kapsamında kurulan sistemi sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında, kaynak sularının açık biriktirme havuzunda toplanarak Avdan Göleti'ne basılmasını sağlamak amacıyla araziye 30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi kuruldu. Kurulan sistemle 15 kW'lık su pompasının enerji ihtiyacı karşılanırken, toplanan suyun Avdan Göleti'ne kesintisiz şekilde deşarjı sağlandı. Uygulama sayesinde tarımsal sulamada enerji maliyetleri düşürülürken, suyun daha verimli kullanılmasıyla üretimde süreklilik hedeflendi. Projenin, bölgedeki çiftçilere önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi ile su pompasının enerji ihtiyacı karşılanmış, toplanan suyun Avdan Göleti'ne kesintisiz şekilde aktarılması sağlanmıştır. Bu çalışma ile tarımsal sulamada verimlilik artırılmıştır. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak