Festival alanındaki işletmelere sıkı gıda denetimi

Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026 kapsamında hizmet veren yiyecek ve içecek işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği koordinesinde düzenlenen festivalde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen durumları, gıda güvenliği uygulamaları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve ilgili mevzuata uygunlukları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, işletme yetkililerini gıda güvenliği konusunda bilgilendirirken, eksiklik tespit edilen konularda gerekli uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, festival boyunca gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın festival süresince güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapıyor. Gıda güvenliği ve hijyen konusunda taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız hem vatandaşlarımızın sağlığını korumak hem de işletmelerimizin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesini sağlamaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı