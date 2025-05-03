Bilecik’te Gençlik Kampı ve Tematik Park İnşaatında İnceleme

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde yapımı devam eden Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, projenin gençler ve aileler için önemli bir sosyal alan haline geleceğini belirtti. Türk kültürünün izlerini taşıyacak tematik parkta eğitim ve doğayla iç içe etkinlik alanları yer alacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, "Bu proje yalnızca bir kamp alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin kökleriyle bağ kuracağı bir yaşam alanı olacak" dedi.

Çalışmaların titizlikle sürdüğü ve projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlere yönelik kültürel ve sosyal aktivitelerin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. - BİLECİK