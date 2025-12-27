Liselerarası futbolun şampiyonu Bilecik'te belli oldu

Haberler

Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları'nda Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Takım, Düzce'de gerçekleştirilecek grup müsabakalarında Bilecik'i temsil etme hakkı kazandı.

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları, şampiyonu belli oldu.

Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Turnuva sonunda Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), il birincisi olarak şampiyonluğa ulaştı. İl birincisi olan takım, elde ettiği bu başarıyla Bilecik'i Düzce ilinde yapılacak olan grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. Müsabakalar sonucunda Bilecik İmam Hatip Lisesi ikinci olurken, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Ödül töreninin ardından dereceye giren takımların sporcuları ve antrenörleri birbirlerini tebrik etti. Sporcuların aynı karede bir araya gelerek fair play ve dostluk mesajları vermesi, turnuvaya örnek bir final yaşattı. - BİLECİK

