Haberler

Bilecik'te Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi İnşaatında İnceleme

Bilecik'te Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi İnşaatında İnceleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde yapımı süren 50 yataklı Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Hastanenin tamamlandığında modern sağlık hizmetleri sunacağı belirtiliyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı devam eden 50 yataklı Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'te yapımı süren 50 yataklı Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, hastanenin tamamlandığında Söğüt ve çevresine modern sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Vali Sözer, "Hastane bünyesinde yoğun bakım ünitesi, acil servis, ameliyathaneler, poliklinikler ve modern laboratuvar birimlerinin yer alacak. Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi, bölgedeki sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Vali Sözer, incelemelerinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Sözer, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Sözer, "Allah tüm hastalarımıza acil şifalar; sağlık ve huzurları için özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar versin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.