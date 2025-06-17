Bilecik'te Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti

Bilecik'te Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti
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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Bilinçli Vatandaş, Güvenli Toplum' sloganıyla dolandırıcılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenledi. İş yerleri ziyaret edilerek esnafa ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Bilinçli Vatandaş, Güvenli Toplum' sloganıyla dolandırıcılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından İlçenin işlek noktalarından biri olan İsmet İnönü Caddesi üzerindeki iş yerleri tek tek ziyaret edilerek, esnafa ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Polis ekipleri, vatandaşların bu tür suçlara karşı bilinçli hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekerken, bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Etkinlik kapsamında özellikle son dönemde artış gösteren telefonla dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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