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Bilecik'te Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti

Bilecik'te Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, dolandırıcılıkla ilgili artan şikayetler üzerine ilçede pazaryerinde bilgilendirme stantları açarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde son zamanlarda vatandaşlardan emniyet ekiplerine dolandırıcılık ile ilgili çok sayıda şikayet gitmesi üzerine Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, harekete geçti.

Bir süredir dolandırıcılık ile ilgili olarak şikayet alan emniyet ekipleri, bu duruma karşılık ilçede büyük önemler almaya başladı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ve beraberinde ilçe emniyet ekiplerince, bölgede kurulan pazaryerinde vatandaşları bilgilendirdiler. Konuyla ile ilgili olarak bölgede bulunan pazaryerinde, stantlar açılarak, vatandaşlara broşür dağıtıldı.

"Kaynağı belli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmayın"

Vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen her çalışmalara ve faaliyetlere destek verdiğini belirten Kaymakam Kılıç yaptığı kısa açıklamasında şunları kaydetti; "Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım. Kendilerini (Savcı, Polis, Asker) olarak tanıtarak para, altın ve benzeri şeyler isteyenlere inanmayın. Kaynağı belli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Bilinmeyen mesajların açılmaması, kişisel bilgilerin yabancı şahıslar ile paylaşılmaması, dolandırıcı olduğunu düşündükleri şahısların kendileri ile irtibata geçtiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları veya Polis Merkezine müracaat ediniz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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