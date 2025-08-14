Bilecik'te Dijital Detoks Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Detoks Etkinliği Kendine Dönüş Yolculuğu" büyük bir ilgiyle karşılandı.

Teknolojinin getirdiği yoğun tempodan bir günlüğüne uzaklaşmak isteyen katılımcılar, doğayla iç içe geçen etkinlikte hem ruhlarını hem bedenlerini dinlendirme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında katılımcılar, cep telefonlarını bir kenara bırakarak dijital bağımlılık konusuna dair YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) uzmanlarından bilgilendirici sunumlar dinledi. Gençlik merkezi liderleri ise çocuklar için hazırlanan eğlenceli ve öğretici atölyelerle güne renk kattı. Günün bir diğer dikkat çeken kısmı ise sağlıklı hayat merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen "sağlıklı beslenme ve obezite farkındalığı" etkinlikleri oldu. Katılımcılar, hem fiziksel aktivitelerle spor yaptı hem de bilinçli yaşam hakkında bilgi sahibi oldu. Doğa yürüyüşleri, kitap okuma saatleri, müzik dinletileri ve takım oyunları sayesinde zihinsel rahatlama sağlayan etkinlik, sosyal bağların da kuvvetlenmesini sağladı.

Etkinlik sonrası yapılan değerlendirmelerde birçok katılımcı, dijital dünyaya bakış açılarının değiştiğini ve gerçek yaşamla temas kurmanın önemini bir kez daha fark ettiklerini belirtti. - BİLECİK