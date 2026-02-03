Haberler

Bilecik'te öğrencilere değerler eğitimi

Bilecik'te öğrencilere değerler eğitimi
Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 'Değerler Eğitimi' programları ile öğrencilere milli ve manevi değerlerin aktarılması hedefleniyor. Programlarda öğrencilerle yapılan sohbetlerle bilinçli ve erdemli bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, manevi danışmanlar ve gençlik koordinatörleri aracılığıyla örgün eğitimlerine devam eden öğrencilere yönelik 'Değerler Eğitimi' programları gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde okullarda düzenlenen programlarda, öğrencilerle bir araya gelen hocalar, öğretmenlerle birlikte samimi sohbetler yaparak belirlenen eğitim programı çerçevesinde dersler işledi. Gerçekleştirilen buluşmalarda öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırılırken, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılması hedeflendi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Bu programlarla, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmaları, bilinçli ve erdemli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlanmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
