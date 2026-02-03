Bilecik'te öğrencilere değerler eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, manevi danışmanlar ve gençlik koordinatörleri aracılığıyla örgün eğitimlerine devam eden öğrencilere yönelik 'Değerler Eğitimi' programları gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde okullarda düzenlenen programlarda, öğrencilerle bir araya gelen hocalar, öğretmenlerle birlikte samimi sohbetler yaparak belirlenen eğitim programı çerçevesinde dersler işledi. Gerçekleştirilen buluşmalarda öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırılırken, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılması hedeflendi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Bu programlarla, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmaları, bilinçli ve erdemli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlanmaktadır" dedi. - BİLECİK