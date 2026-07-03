Bilecik'te çocuklarla yaz tatili buluşması gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eşi ve kızıyla birlikte Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'ni (ÇES) ziyaret etti. Koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelen İl Müdürü Nejat İlhan, yaz tatili döneminde gerçekleştirilecek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin çocukların görüş ve taleplerini dinledi. Ziyaret kapsamında çocukların yaşam alanlarını da inceleyen İlhan, kurumda yürütülen bakım ve koruma hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çocukların ihtiyaçlarının ve yaşam koşullarının değerlendirildiği ziyarette, sunulan hizmetlerin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın kendilerini mutlu, huzurlu ve güvende hissettikleri bir ortamda yetişmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaz tatilini hem eğitici hem de keyifli etkinliklerle değerlendirmelerini önemsiyoruz. Her bir çocuğumuzun geleceğe umutla bakan, güçlü bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı