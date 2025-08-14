Bilecik'te Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi

Bilecik'te Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Camii Kur'an Kursu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenliği hakkında uygulamalı eğitimler vererek trafik bilincini küçük yaşlarda kazandırmayı hedefliyor.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliği bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Yavuz Sultan Selim Camii Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, trafik kuralları ve trafikte saygı konularında uygulamalı eğitimler verildi. Minik adımların trafik bilgisiyle büyütülmesi hedefiyle yapılan eğitimde, öğrencilere trafikte uyulması gereken temel davranış şekilleri ayrıntılı olarak anlatıldı. Trafikte güvenliğin sağlanması, saygılı davranış ve kurallara uyulmasının önemi vurgulandı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, bu tür eğitimlerin trafik kazalarının önlenmesinde ve toplumda trafik kültürünün yerleşmesinde büyük rol oynadığını belirtti. "Trafik bilincini çocuk yaşlarda kazanmak, geleceğimiz için en önemli yatırımlardan biridir" dedi.

Eğitime katılan öğrenciler, trafik işaretlerini öğrenirken uygulamalı aktivitelerle trafik kurallarını pekiştirme imkanı buldu. Eğitim programı, hem çocukların hem de ailelerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini amaçlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
