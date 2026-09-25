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Bilecik'te çocuk evleri sitesindeki yemekhane ve depolar denetlendi

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Bilecik'te çocuk evleri sitesindeki yemekhane ve depolar denetlendi
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Bilecik'te Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde denetim yapıldı. Yemekhane ile gıda ve erzak depoları incelendi; İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların sağlıklı, güvenli ve nitelikli hizmetlerden yararlanmasının önemini vurguladı.

Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlanan denetimler kapsamında İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Denetim sırasında çocukların yemeklerinin hazırlandığı yemekhane ile gıda ve erzakların muhafaza edildiği depolar incelendi. Birimlerin işleyişi ve kurumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alınırken, çocukların günlük yaşamlarına yönelik sunulan hizmetler de değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kurumlarda yürütülen hizmetlerin düzenli olarak takip edildiğini belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve nitelikli hizmetlerden yararlanabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda kurumlarımızdaki hizmet süreçlerini düzenli olarak takip ediyor, çocuklarımızın yaşam koşullarının ve sunulan hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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