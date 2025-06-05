Bilecik'te Çiftçilere Don Zararına Karşı Eğitim Verildi

Bilecik'te Çiftçilere Don Zararına Karşı Eğitim Verildi
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle ceviz ve kiraz bahçelerinde don zararına karşı alınabilecek önlemleri çiftçilere anlatan bir eğitim programı düzenledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde, ceviz ve kiraz bahçelerinde don zararına karşı alınabilecek önlemler konusunda çiftçilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Programa, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Dr. M. Emin Akçay, Dr. Arzu Gündüz, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin teknik personeli ile Merkez Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ve çok sayıda üretici katıldı. Eğitim kapsamında ceviz ve kiraz bahçelerinde uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Yerinde yapılan incelemelerde, don zararının bitkiler üzerindeki etkileri ve korunma yöntemleri hakkında teknik bilgiler aktarıldı.

Eğitimde, don zararının neden olduğu verim kayıplarını en aza indirmek amacıyla uygulanabilecek kültürel tedbirler, erken uyarı sistemleri, uygun çeşit seçimi ve bahçe yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler paylaşıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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