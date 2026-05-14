Bilecik'te çiftçilere B-REÇETE eğitimi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen B-REÇETE Sistemi kapsamında çiftçilere yönelik bitki koruma ürünleri eğitimi düzenlendi. Eğitimde bilinçli ilaç kullanımı ve sürdürülebilir tarım konularında bilgiler paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bitki koruma ürünlerinde tam izlenebilirlik sağlayan B-REÇETE Sistemi kapsamında, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftçilere yönelik Bitki Koruma Ürünleri Üretici Uygulama Belgesi eğitimi düzenlendi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, üreticilere bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca B-REÇETE Sistemi'nin işleyişi, reçeteli satış uygulamaları, bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alınması ve sürdürülebilir tarımsal üretim süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Program kapsamında üreticilere uygulamalı bilgiler de aktarılırken, katılımcıların soruları teknik personeller tarafından yanıtlandı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan B-REÇETE Sistemi ile bitki koruma ürünlerinde tam izlenebilirlik sağlanmaktadır. Üreticilerimizin bilinçli ilaç kullanımı konusunda farkındalığını artırmak amacıyla eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem insan sağlığının korunması hem de sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi adına bu eğitimleri önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
