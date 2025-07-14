Bilecik'te Çiftçilere Anız ve Orman Yangınları Hakkında Bilgilendirme

Bilecik'te Çiftçilere Anız ve Orman Yangınları Hakkında Bilgilendirme
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Bilecik'te 'Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde çiftçiler anız ve orman yangınlarına karşı bilgilendirildi. Yangın riskinin azaltılması için toplumun duyarlılığına dikkat çekildi.

Bilecik'te "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında çiftçiler anız ve orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde çiftçi ve vatandaşlara yönelik anız ve orman yangınları hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk alanında yapılan bilgilendirmelerde, anız yakmanın ve orman yangınlarının çevreye verdiği zararlar ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

Yetkilileri, yangın riskinin azaltılması için toplumun duyarlılığının artırılmasının önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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