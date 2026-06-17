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430 mülki idare amirinin görev yeri değişti: Bozüyük Kaymakamı Ankara Vali Yardımcısı oldu

430 mülki idare amirinin görev yeri değişti: Bozüyük Kaymakamı Ankara Vali Yardımcısı oldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı kararla 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. Bilecik'te Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk Ankara Vali Yardımcılığına atanırken, Bilecik vali yardımcılıkları ve ilçe kaymakamlıklarına da yeni isimler geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin yeniden belirlenirken, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Ankara Vali Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan mülki idare amirleri atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir Vali Yardımcılığına, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Kütahya Vali Yardımcılığına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Ankara Vali Yardımcılığına, Osmaneli Kaymakamı Abdusamet Kılıç, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına, Gölpazarı Kaymakamı Feyzanur Odabaşı, Edirne'nin Meriç İlçe Kaymakamlığına atandı.

Bilecik'te 7 yeni isim geliyor

Mülki idare amirleri atama kararına göre, Artvin'in Borçka İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Bilecik Vali Yardımcılığına, Muş Vali Yardımcısı M. Fatih Aydın, Bilecik Vali Yardımcılığına, Erzurum'un Karayazı İlçe Kaymakamı Onur Titiz, Gölpazarı Kaymakamlığına, Ordu'nun Ulubey İlçe Kaymakamı Esra Polat, İnhisar Kaymakamlığına, Aydın'ın Bozdoğan İlçe Kaymakamı Y. Emre Polat, Yenipazar Kaymakamlığına, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Osmaneli Kaymakamlığına, Tekirdağ'ın Şarköy İlçe Kaymakamı A. Naci Helvacı, Bozüyük Kaymakamlığı görevine atandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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