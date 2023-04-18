Bilecik'te Binlerce Vatandaş, Kadir Gecesinde Aynı Sofrada Bir Araya Geldi

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında binlerce vatandaş, aynı sofrada iftar açtı.

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda kurulan ve Bilecik'teki iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen iftar programında Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma geleneği yaşatıldı.

İftar öncesi alandaki vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, vatandaşları selamlayarak, Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İlçe Başkanı Berna Pamukcu, Milletvekili Yaşar Tüzün'ün eşi Aysel Tüzün, il genel ve belediye meclis üyeleri de kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar sofrasında binlerce vatandaşı bir araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, "Öncelikle böyle güzel ve anlamlı bir gecede sizlerle aynı iftar yemeğinde bir arada olduğumuz için çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bu akşam dualarımız kabul olsun, dileklerimiz yerine gelsin ve güzel bir bayramımız olsun sağlık ve mutluluk içinde hep birlikte. En büyük temennimiz budur. İftarımıza eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi bünyesinde çalışan mimarından mühendisine, atölyedeki çalışanından ilgili müdürüne kadar her bir çalışanımız sofraların kurulmasında emek verdi. Burada gayret gösteren arkadaşlarıma da en büyük teşekkürü ediyorum. Bir ay boyunca kurulan bu sofralarda ilimizdeki iş insanları ve firmaların katkısı oldu. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşan ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Baharlı günler çok çok yakın" dedi.