Haberler

Bilecik'te ailelere bağımlılık eğitimi

Bilecik'te ailelere bağımlılık eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te, bağımlılık eğitim programı düzenlendi.

Bilecik'te, bağımlılık eğitim programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan ailelere yönelik bağımlılık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcılara bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri, erken belirtiler ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Uzmanlar, özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılıktan korunmasında ailelerin bilinçli yaklaşımının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, il genelinde düzenlenen eğitimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede ailelerimizin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması büyük önem taşıyor. Güçlü aile yapısı, bağımlılıkla mücadelenin en etkili unsurlarından biridir. Bu anlayışla ilimiz genelindeki eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek

Kritik görev NATO'dan geldi! Türk F-16'lar alarm durumuna geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Gürsel Tekin'den 'figüran üye' iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah

Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak