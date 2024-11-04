Bilecik'te Baba-Çocuk Etkinliğiyle Doğayla Buluştular

Bilecik'te bir okulun Orman Lideri tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar babalarıyla harika bir gün geçirdi.

Bilecik merkezde eğitim veren Atatürk İlkokulu 2/C sınıfı öğrencisi Orman Lideri Esra Ayeş Aslan liderliğinde baba-çocuk etkinliği organize edildi. Sınıf öğretmeni Emine Esra Eren'in onay verdiği ve bizzat katıldığı etkinlik Kent Ormanı'ndan düzenlendi. Öğrenciler babalarıyla doğa yürüyüşü, kitap okuma, doğadaki hayvanları inceleme ve çeşitli oyunlar oynadılar.

Program sonunda çocuklara katılım sertifikası verilerek çocuklara güzel bir anı bırakıldı. - BİLECİK