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Bilecik'te Atatürk İlkokulu velilerine okul ve aile modülü eğitimi verildi

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Bilecik'te Atatürk İlkokulu velilerine okul ve aile modülü eğitimi verildi
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Bilecik'te Aile Eğitim Programı kapsamında Atatürk İlkokulu velilerine okul ve aile modülü eğitimi verildi. Eğitimde okul ve aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Bilecik'te velilere okul ve aile eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında Atatürk İlkokulu velilerine okul ve aile modülü eğitimi verildi. Eğitimde, okul ve aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bilgi ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aile Eğitim Programı kapsamında velilerimizin okul ve aile arasındaki iş birliğinin önemine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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