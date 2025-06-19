Bilecik'te Anaç Sazan Balığı Salımı Gerçekleşti

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Anaç Sazan Balığı" projesi kapsamında, Pelitözü Göleti'nde anaç sazan balığı salımı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, avcılık yoluyla elde edilen toplam 270 adet, 40 santimetre üzeri ve 1 ile 5 kilogram aralığında değişen anaç sazan balığı, düzenlenen etkinlikle doğaya bırakıldı. Balık salımına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da katıldı. Balıklandırma çalışmasının başarılı olabilmesi için av araçları, balık boyları, av zamanı ve yer yasaklarına riayet edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Doğal dengeyi korumak ve bırakılan anaç balıkların gelişerek en az bir kez üreyebilmelerini sağlamak amacıyla sürdürülebilir ve bilinçli balıkçılık anlayışının benimsenmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleme Tebliği kapsamında belirlenen kurallara uyulmasının, su ürünleri stoklarının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Etkinlikte su kaynaklarının temiz tutulması ve tasarruflu kullanılması gerektiği de bir kez daha hatırlatıldı. - BİLECİK