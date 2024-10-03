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Bilecik'te Ailecek Camideyiz Programı Düzenlendi

Bilecik'te Ailecek Camideyiz Programı Düzenlendi
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Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında 'Ailecek Camideyiz' programı düzenlendi. Program, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' teması etrafında gerçekleştirildi. Açılışta İl Müftüsü Ahmet Dilek, haftanın önemini vurguladı.

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde 'Ailecek Camideyiz' programı düzenlendi.

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı öncülüğünde 'Ailecek Camideyiz' programı düzenlendi. Program çerçevesinde Şeyh Edebali Türbesi'nin ziyaret eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, haftanın önemine değindi. Dilek, Din Görevlilerinin Haftası'nı tebrik ederek, Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası temasının önemini vurguladı"

Şeyh Edebali Hazretleri'nin manevi huzurunda yapılan açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Programda, din görevlileri ve vatandaşlar, Peygamberimizin hayatından ve öğretilerinden ilham alan bir atmosferde buluştu. Bilecik İl Müftülüğü, haftanın devamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Kamu kurumları ziyareti, gençlik buluşmaları, esnaf ziyaretleri, din görevlileri buluşmaları, cami buluşmaları ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programları, haftanın dolu dolu geçmesini sağlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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