Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, gazi Selçuk Kalkan'la buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi Selçuk Kalkan'la bir araya geldi.

2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Gazi Selçuk Kalkan'la buluşan İl Müdürü İlhan, gazinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Buluşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımız için fedakarlık gösteren tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Onların gösterdiği fedakarlık bizler için her zaman büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. Gazi Selçuk Kalkan başta olmak üzere tüm gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı