Haberler

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, gazi Selçuk Kalkan'la buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, gazi Selçuk Kalkan'la buluştu
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 2015'te Mardin Nusaybin'de yaralanan gazi Selçuk Kalkan'la bir araya geldi. Görüşmede Bakan Göktaş ve Vali Sözer'in selamları iletildi, İlhan tüm gazilerin gününü kutladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi Selçuk Kalkan'la bir araya geldi.

2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Gazi Selçuk Kalkan'la buluşan İl Müdürü İlhan, gazinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Buluşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımız için fedakarlık gösteren tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Onların gösterdiği fedakarlık bizler için her zaman büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. Gazi Selçuk Kalkan başta olmak üzere tüm gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Tekirdağ'da kamyonetin kasasından 19 kaçak göçmen çıktı! Sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı

Kamyonetin kasası açıldı! İçeride 3'ü kadın 19 kişi vardı
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu